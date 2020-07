Vittoria del Trapani sul Pescara, il tecnico Castori: "Stiamo ottenendo un miracolo"

Il successo sul Pescara continua ad alimentare i sogni di permanenza in serie B per i granata del tecnico Fabrizio Castori il quale ha dichiarato che "stiamo cercando di ottenere un vero e proprio miracolo. La nostra rincorsa verso la salvezza ha veramente una marcia in più ma ancora non è sufficiente il nostro cammino miracoloso. Nelle ultime dodici partite siamo stati sconfitti solo una volta. Stiamo cercando in tutti i modi di provarci. Il nostro imperativo è continuare a vincere. E cercheremo di farlo nei due rimanenti confronti. Contro il Pescara abbiamo disputato un grande primo tempo, abbiamo veramente stordito gli abruzzesi con il nostro incessante ritmo. Il Trapani ha giocato come sa fare. Da non dimenticare che oltre al gol, il portiere ospite Fiorillo ha fatto un miracolo su Buongiorno, mentre Dalmonte ha sfiorato il raddoppio che ci avrebbe fatto giocare con maggiore serenità nel corso della gara. Devo elogiare i miei ragazzi per quello che hanno dato e dimostrato. Siamo stati bravi a non farci incantare dal palleggio del Pescara che ha sofferto dinanzi alla nostra cadenza”.

Per l’allenatore granata adesso il pensiero va all’incontro di lunedi alle 21 al Curi di Perugia dove ancora una volta il Trapani è “condannato a vincere”: “Ora pensiamo al Perugia, un'altra gara fondamentale. Abbiamo dimostrato di essere ancora vivi e ce la giocheremo fino alla morte come abbiamo fatto sempre. A fine ultima giornata tireremo le somme. Noi siamo qui e ci faremo trovare pronti ancora una volta. Abbiamo una marcia da playoff. La nostra rimonta è proprio incredibile. La squadra è viva. Non possiamo sapere cosa succederà ma abbiamo il dovere di impegnarci al massimo fino alla conclusione. Poterci giocare la salvezza all’ultima giornata per i play-out sarebbe qualcosa di straordinario”.

