Trapani-Pescara, il fiesolano Baroni dirige l'incontro

Il trentasettenne fiesolano Niccolò Baroni della sezione di Firenze dirigerà l’incontro di venerdì sera alle 21 al Provinciale fra Trapani e Pescara.

Nell’attuale campionato dio B ha arbitrato Juve Stabia-Trapani 2-2 del 29 febbraio scorso con 7 ammoniti e due penalty fischiati messi a segno al 52’ da Taugourdeau e Forte all’80’.

Il Trapani e Baroni si sono incontrati sempre in serie B nel torneo 2016-2017 in Verona-Trapani 2-0 del 30 ottobre 2016 (5 ammoniti e una 1 doppia ammonizione ai padroni di casa) con Serse Cosmi in panchina e Cittadella-Trapani 3-2 del 28 febbraio 2017 (3 ammoniti e 1 rigore fischiato con gol di Citro al 91’).

Baroni al Pescara finora ha portato bene. Per i biancazzurri, sotto la sua direzione, 3 successi e altrettanti pareggi. Assistenti di linea saranno Gianluca Sechi di Sassari e Filippo Bercigli di Valdarno. Quarto ufficiale Alberto Santoro di Messina.

© Riproduzione riservata