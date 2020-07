Trapani calcio, Luperini: "Col Pescara sarà una partita tosta"

Il centrocampista del Trapani, Gregorio Luperini, ha parlato ai microfoni ufficiali della società granata prima dell’incontro col Pescara affermando che “a Pisa siamo inciampati, purtroppo, in una sconfitta che, ormai, per come si erano messe le cose, non ci attendevamo. Ciò non vuol dire che siamo morti. Nelle rimanenti tre partite sputeremo sangue fino alla fine come sempre abbiamo fatto. La squadra è viva e non ci arrenderemo - ha continuato il ventiseienne pisano -. Finchè avremo benzina in corpo cercheremo di sfruttarla al meglio. Sto finalmente bene e per questo sono molto felice. Mi sento vicino ai tifosi che stanno soffrendo come noi. Il Pescara non sta attraversando un buon momento e al Provinciale prevedo una partita alquanto tosta, una guerra”.

