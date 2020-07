Trapani calcio, pagati giocatori e staff tecnico

La dirigenza del Trapani calcio ha provveduto al pagamento delle spettanze relative al mese di aprile e maggio all’intero staff tecnico e al mese di maggio alla squadra intera. Tutto ciò va a collimare con la fase di “allineamento” di pagamenti indicata in una recente intervista dal consigliere delegato all’area sportiva Lorenzo Petroni il quale dichiarò che entro la fine del mese di luglio sarebbero stati corrisposti ai calciatori gli emolumenti concernenti il mese di maggio e i due mesi di aprile e maggio allo staff tecnico.

Tutto rispettato con puntualità. Ciò dovrebbe far decadere la messa in mora attuata dai giocatori alla vigilia della partenza per la trasferta di Pisa. Un indicativo passo avanti effettuato dalla società granata che sta cercando, giorno dopo giorno di sistemare ogni cosa nel migliore dei modi e nel rispetto delle norme federali. Un chiaro segno confortante che arriva due giorni prima dell’importantissimo confronto salvezza che si giocherà venerdì sera alle 21 al Provinciale contro il Pescara.

