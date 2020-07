Il Trapani prepara il ricorso sui punti di penalizzazione

Prova ad aggrapparsi alla matematica il Trapani per alimentare le residue speranze di salvezza. La sconfitta rimediata nei minuti di recupero a Pisa e la contemporanea vittoria in rimonta della Juve Stabia contro il Chievo, hanno allontanato a sei punti la zona play out, mentre a sette lunghezze ci sono Perugia e Pescara.

Il calendario, però, qualche chances ai granata la concede ancora visto che proprio Pescara (venerdì 24 luglio al “Provinciale”) e Perugia (lunedì 27 luglio al “Renato Curi”) saranno le prossime due avversarie prima di affrontare il Crotone all’ultima giornata che però in quell’occasione potrebbe essere già promosso in Serie A.

