Pisa-Trapani, parla il difensore granata Scognamillo: "Teniamo alla salvezza"

Sull’incontro che vedrà impegnato il Trapani stasera alle 21 all’Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa, per il 35mo turno del campionato di serie B, è intervenuto il difensore centrale del Trapani calcio, Stefano Scognamillo, il quale ha tenuto a precisare che “dopo il successo con il forte Benevento abbiamo trovato

ancora più forza per credere al raggiungimento di una salvezza alla quale teniamo veramente tanto. Andremo a Pisa più concentrati che mai perché si tratta di un confronto decisivo che dovremo vincere senza attenuanti. Ormai fino al termine del campionato l’imperativo per noi dovrà essere assolutamente questo. Non ci sono alternative se vogliamo portare la nave in porto”.

Sul segreto di questa squadra molto in forma e sui dieci risultati utili consecutivi, Scognamillo ha indicato che “il segreto sta nel fatto che stiamo molto bene fisicamente e che non vogliamo lasciare questa categoria. Torno a dire che affronteremo un avversario di rango come il Pisa ma noi abbiamo dimostrato di non avere paura di nessuno e possiamo giocarcela con tutti senza alcun timore. I nerazzurri hanno una squadra tosta ma noi non saremo da meno”. Infine un commento sull’abilità del tecnico granata Fabrizio Castori “E’ sicuramente determinante. Il nostro allenatore ci trasmette una grande forza, ci fa lottare su tutti i palloni fino alla conclusione della gara. La sua presenza incide tanto, senza alcun dubbio”.

