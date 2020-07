Pisa-Trapani, l'ingegnere Ivan Robilotta è l'arbitro designato per il match

L’ingegnere Ivan Robilotta, 31 anni, della sezione di Sala Consilina è l’arbitro designato per la gara Pisa-Trapani di venerdì alle 21. Robilotta ha concesso 4 rigori contro la squadra granata su 6 gare arbitrate. Il direttore di gara ha fischiato due incontri del Trapani nell’attuale torneo: Frosinone Trapani 3-0 del 30 ottobre (6 ammoniti e 1 rigore contro i granata) e Trapani-Cittadella 0-3, giocata l’ 1 febbraio con 6 ammoniti.

Nel campionato trascorso in serie C Robilotta ha incontrato i granata nei quarti di finale play off a Catania il 29 maggio 2019 dove finì 2-2 (6 ammoniti e 1 rigore concesso al Catania che segnò con Lodi). Dopo, sempre in C, in Coppa Italia il 14 gennaio 2018 fu sconfitta a Cosenza per 1-0 con 4 ammoniti, 1 espulso e 1 rigore per i calabri). Sempre in C direzione in Lecce- Trapani 2-1 del 2 settembre 2017 (5 ammoniti 1 espulso e 1 rigore a favore del Trapani) e Francavilla Trapani 2-0 dell’ 8 aprile 2018 (4 ammoniti e 1 rigore per i padroni di casa).

