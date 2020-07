Giacomo Camplone giacchetta nera di Trapani-Benevento

Sarà Giacomo Camplone della sezione di Pescara l’arbitro designato per l’incontro in programma lunedì alle 21 al Provinciale fra Trapani e Benevento per la quindicesima giornata del torneo di serie B di calcio.

Il direttore di gara, che è laureato in Scienze Motorie e gestisce un'associazione di ginnastica psicomotoria, ha già arbitrato il Trapani in altre due occasioni al Provinciale nell’attuale campionato. Diresse in occasione di Trapani-Venezia 0-1 (4 ammoniti) il 31 agosto e Trapani-Ascoli 3-1 (6 ammoniti e 2 espulsi Grillo e Da Cruz) il 18 gennaio.

Nello scorso campionato in serie C, Camplone arbitrò l’8 dicembre 2018 ancora una volta al Provinciale e fu sconfitta per 2-1 ad opera della Juve Stabia. Nel torneo in corso il direttore di gara ha ammonito in 68 occasioni, decretato 3 doppie ammonizioni e 4 espulsioni e fischiato 2 penalty. Camplone avrà come assistenti Andrea Tardino di Milano e Gamal Mokhtar di Lecco. Quarto ufficiale Valerio Maranensi di Ciampino.

