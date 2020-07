Monica Pretti è il nuovo presidente del Trapani Calcio

Monica Pretti, commercialista, è il nuovo presidente del Trapani calcio. Ha preso il posto del dimissionario Pino Pace. La professionista romana ha ricevuto la nomina dal Consiglio di Amministrazione della società granata che aveva nei piani la sua elezione, da alcuni giorni data per scontata. Si tratta di una scelta tecnica.

Il nuovo Presidente era già componente del CDA con la delega alla gestione finanziaria. Il consiglio d’amministrazione del Trapani calcio è adesso costituito da Luigi Foffo, presidente della società Alivision, Lorenzo Petroni che ha la delega alla gestione sportiva, Carlo Maria Medaglia e Massimo Marino, editore della emittente televisiva Telesud, con l’incarico ricevuto in precedenza e cioè la delega alla comunicazione e alle relazioni esterne.

Non ne fanno più parte Pino Pace e Paolo Giuliano. Monica Pretti recentemente aveva ricevuto 45 giorni di inibizione insieme all’ex presidente Pino Pace dal Tribunale Federale Nazionale in merito alla segnalazione della CO.VI.SO.C. per la quale il club trapanese e i suoi due dirigenti erano stati deferiti “per non aver pagato, entro il termine del 16/03/2020, gli emolumenti dovuti ai propri tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo per la mensilità di febbraio 2020, e comunque per non aver documentato alla Co.Vi.So.C, entro lo stesso termine, l’avvenuto pagamento degli emolumenti sopra indicati“. E’ stata pure approvata la “trimestrale”.

© Riproduzione riservata