Il Trapani a passo di carica, ora sei gare tutte d'un fiato

Dopo lo straordinario successo contro il Livorno, il Trapani non lascia spazio al riposo e già da ieri mattina è tornato in campo per la preparazione in vista delle prossime gare. Sei, tutte d'un fiato, e si parte venerdì prossimo contro il Chievo Verona.

Castori dovrà fare a meno di Scognamillo, squalificato, ma potrà nuovamente contare su Pagliarulo che torna dopo la squalifica per l'espulsione a Cosenza. Ancora a riposo Aloi, fuori contro il Livorno per problemi fisici, e Strandberg, che però ieri si è impegnato negli allenamenti in palestra.

L'articolo completo nell'edizione del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE