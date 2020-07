Trapani Calcio, il nuovo consigliere Petroni: "Con soddisfazione prolungati i contratti”

Il consigliere delegato all’area sportiva del Trapani calcio, Lorenzo Giorgio Petroni, fresco di nomina, dopo l’importante l’operazione di prolungamento dei contratti della squadra al completo fino al termine della annata calcistica in corso (31 agosto) ha dichiarato che “Con soddisfazione faccio presente che tutti i nostri ragazzi concluderanno la stagione sportiva continuando ad impegnarsi nel Trapani Calcio, ad eccezione di Biabiany e Del Prete che attualmente non rientrano nel progetto tecnico-sportivo del club e che ringrazio per il contributo offerto fino ad oggi. Un risultato raggiunto sicuramente non semplice che premia i nostri sforzi e tende a tenere unito l’intero gruppo concedendo al tecnico Fabrizio Castori la rosa al completo per l’impegnativo rush finale del torneo”.

