Trapani Calcio, Pace: "Mi auguro venga colmato il vuoto al vertice della società"

Pino Pace torna a ribadire che le sue dimissioni sono irrevocabili. Il presidente della Camera di Commercio di Trapani e già presidente del Trapani Calcio lo conferma all’indomani della bella prestazione del Trapani a Cosenza, raggiunto solo al 95' dalla diretta rivale nella corsa alla salvezza.

"Una settimana è già passata dal mio disimpegno come presidente del Trapani Calcio, essendo venute meno le condizioni che a gennaio scorso mi avevano convinto ad accettare la prestigiosa carica" dice in una nota. "In questi giorni ho assistito da tifoso al grande impegno e sacrificio di allenatore e giocatori, che in ogni partita hanno messo il cuore sudando la maglia fino alle fine, ho anche atteso da parte del socio unico provvedimenti da me considerati improcrastinabili in relazione ai fabbisogni finanziari della società".

"Nel frattempo - sottolinea Pace - voglio chiarire che la mia decisione rimane definitiva. Non ci sono ripensamenti, non sarò più il presidente del Trapani Calcio. Mi auguro sinceramente per la città e tutto l’ambiente sportivo che nelle prossime ore il vuoto al vertice della società sia colmato e che possa salutare ed incoraggiare il prossimo presidente della società granata a cui verrà consegnata la guida del nuovo progetto aziendale" conclude Pace.

