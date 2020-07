Trapani Calcio, chiuso l’accordo con tutti tranne Biabiany e Del Prete

Trapela grande ottimismo in seno al Trapani calcio, contrariamente ad altre squadre, per avere chiuso l’accordo per tutti i contratti in scadenza il 30 giugno riguardanti i giocatori a cui la società teneva. Sono stati esclusi dal prolungamento contrattuale fino al termine della stagione Lorenzo Del Prete e Jonathan Biabiany che non rientrano più nei programmi della società e del tecnico Fabrizio Castori.

A breve si dovrebbe avere l’ufficialità dell’operazione. Un ottimo colpo di Lorenzo Petroni che ha onorato nel migliore dei modi la sua nomina come consigliere delegato all’area sportiva. Tutto questo a conferma che la società, così come la squadra, è viva nonostante la defezione di ieri alla carica di presidente di Pino Pace il quale ha preferito tirare i remi in barca molto presto invece di attendere la conclusione del torneo e poi decidere sul da farsi. A meno di colpi di scena sembra che non sia prevista l’elezione di un nuovo presidente almeno fino al termine della stagione regolare.

© Riproduzione riservata