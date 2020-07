Trapani calcio, Pino Pace non sarà più il presidente: "Mi auguro che il vuoto venga colmato"

Pino Pace non sarà più il presidente del Trapani calcio. Lo ha comunicato in una nota lo stesso ex dirigente granata perché “sono venute meno le condizioni che a gennaio scorso mi avevano convinto ad accettare la prestigiosa carica”.

Pace ha continuato scrivendo che “In questi giorni ho seguito da tifoso ai sacrifici di allenatore e giocatori che in ogni partita hanno dato tutto fino al novantesimo minuto. Ho pure atteso da parte del socio unico provvedimenti da me considerati improcrastinabili in relazione ai fabbisogni finanziari della società. Nel frattempo – continua l’ex presidente- voglio specificare che la mia decisione è definitiva. Non rivestirò più la carica di presidente del Trapani Calcio. Mi auguro per la città e tutto l’ambiente sportivo che a breve il vuoto al vertice della società sia colmato e che possa salutare ed incoraggiare il prossimo presidente della società granata”.

