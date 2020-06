Sarà il torinese Marco Serra a dirigere l'incontro Cosenza-Trapani

Il trentasettenne Marco Serra di Torino arbitrerà l’incontro tra Cosenza e Trapani in programma lunedì alle 21 al San Vito-Marulla per la 12ª giornata di ritorno del campionato di serie B di calcio. La giacchetta nera designata nell’attuale torneo non ha mai arbitrato gare dei granata.

Ha diretto, invece, il Cosenza in occasione dell’incontro Cosenza-Benevento 0-1 disputato il 9 febbraio scorso. In quell’occasione Serra ammonì 7 giocatori e ne espulse 1. Finora sono 60 i cartellini gialli estratti in 12 incontri. Due le doppie ammonizioni e altrettante le espulsioni. Uno solo il penalty concesso. Tre precedenti con i granata nel torneo 2016/2017 in Avellino-Trapani 0-0 (10.09.2016); Trapani-Spal 1-1 (21.11.2016) e Trapani-Pisa 1-0 (22.04.2017). I collaboratori di linea sono Palermo e Muto. Quarto uomo Robilotta.

