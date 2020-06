Boccone amaro per il Marsala, confermata la retrocessione

Altra botta per il Marsala Calcio, impegnato in queste ore nella riorganizzazione dell’assetto dirigenziale. Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso presentato dal Marsala e quello di altre 17 società interessate ad ottenere il reintegro nei quadri della serie D che, prima di rivolgersi al Tar, si sono opposte alle decisioni della Lnd circa la cristallizzazione delle classifiche dell’ultimo torneo di D. Il Marsala Calcio ribadisce che si tratta dell'ennesima ingiustizia e provvederà a far ricorso al Tar di competenza.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia a firma di Giancarlo Marino

