Trapani calcio, per Castori speranze di salvezza intatte

Le speranze di salvezza per il tecnico del Trapani calcio, Fabrizio Castori, rimangono intatte dopo in pari interno ad occhiali contro il Frosinone di Alessandro Nesta, forte solo sulla carta, almeno per quanto visto sul campo.

“Bisogna mettere in evidenza che siamo arrivati al quinto risultato utile consecutivo. Non metto in dubbio il comportamento dei miei giocatori che hanno dimostrato di essere in possesso di una buona condizione fisica nonostante la lunga assenza dal calcio giocato. Mi ritengo abbastanza soddisfatto di quanto offerto dalla squadra che sicuramente mostra margini di miglioramento che mi regalano una consistente fiducia per le restanti nove gare del campionato. In diverse occasioni- ha continuato il tecnico granata- abbiamo messo in difficoltà i laziali soprattutto sul piano della cadenza. Siamo riusciti ad imporre il nostro gioco. Certamente la vittoria era ciò che ci aspettavamo e per questo non siamo contenti ma sotto tanti aspetti abbiamo mostrato in campo una condotta interessante al cospetto di un avversario che si trova nei quartieri alti della classifica e possiede un organico di tutto rispetto. E’ chiaro che dobbiamo limare alcune cose ed evitare in futuro di accanirci su situazioni che ci penalizzano. In alcuni frangenti mi sono accorto che siamo stati poco lineari nel possesso palla e ci è mancata la giusta penetrazione per fare varco, agevolando il lavoro della loro retroguardia. In questo confronto mi sono reso conto dei correttivi da apportare per migliorare il nostro rendimento. Non dovremo più commettere determinati errori. Non nascondo che la salvezza è alla nostra portata. Sono abituato a certe imprese e se la giusta condotta e un pizzico di buona sorte ci daranno una mano potremo riuscirci. Nulla è impossibile. Il calcio è anche fatto di matematica e fin quando quella non ci condannerà noi saremo in prima linea fino all’ultimo istante”.

