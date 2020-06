Trapani-Frosinone, l'arbitro designato è Lorenzo Illuzzi

L’istruttore di fitness Lorenzo Illuzzi è l’arbitro designato per la gara Trapani-Frosinone in programma sabato alle 18 allo stadio Provinciale. Illuzzi compirà 37 anni il giorno dopo la partita. Ha già diretto la squadra granata al Provinciale nello scorso 25 settembre e finì col risultato ad occhiali contro la Cremonese.

Negli undici incontro sinora diretti nell’attuale campionato ha dimostrato di avere il cartellino giallo facile. Lo ha, infatti, tirato fuori dalla tasca per 58 volte. Da rilevare, inoltre, una doppia ammonizione, tre espulsioni e cinque calci di rigore fischiati.

Sotto la sua direzione solo due le vittorie interne, entrambe per 2-1. Poi sei pareggi e tre successi esterni. La giacchetta nera ha esordito in Lega Pro il 6 novembre 201. Quattro anni dopo giunse la promozione in B con la direzione di Novara-Latina. Il 17 maggio 2018 l’esordio in serie A in occasione di Genoa-Torino, unico incontro arbitrato nella massima serie.

