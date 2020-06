Scatta l'ora X per il Trapani di Castori, sabato il debutto al Provinciale

Per il Trapani di Castori è scattata l’ora X. Quella appena iniziata è infatti una settimana decisiva in attesa del debutto di sabato alle 18 al Provinciale, contro il Frosinone di Nesta.

Ieri intanto alle 18 i granata si sono ritrovati al Provinciale per ricominciare laddove era stata interrotta la preparazione atletica sabato scorso dal tecnico e dal suo staff. Il Trapani al pari delle altre 20 squadre di B è atteso da un tour de force senza precedenti e per chiudere al meglio questa stagione Castori & C si dovrà affidare all’esperienza dei senior, tutti nessuno escluso, ma anche alla freschezza degli under, fondamentali per raggiungere l’obiettivo.

L'articolo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

© Riproduzione riservata