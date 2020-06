Trapani Calcio, 6 gare su 10 in casa per salvarsi

Inizia una settimana difficile ed emozionante al tempo stesso per il Trapani. Una settimana di duro lavoro che porterà i granata al «nuovo» debutto nel campionato di Serie B, che nel fine settimana riparte dopo oltre 100 giorni di pausa forzata.

L’ultima sfida disputata è stata quella di Empoli lo scorso 7 marzo, con il pareggio per 1-1 contro la squadra di Pasquale Marino. Sabato al «Provinciale» la corsa salvezza ricomincerà dalla sfida al Frosinone, nella gara in programma alle 18.

Dopo una domenica di riposo, oggi pomeriggio, intanto, i granata riprenderanno gli allenamenti. Una rosa ormai pressoché al completo, quella a disposizione di Fabrizio Castori, che avrà a disposizione tutti i calciatori che via via sono rientrati in Sicilia dopo la fine del lockdown.

