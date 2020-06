Trapani calcio, anche Strandberg torna in città: quasi al completo la rosa granata

Entra nel vivo la preparazione del Trapani calcio in vista del ritorno in campo del prossimo 21 giugno, data in cui affronterà il Frosinone. È tornato in città anche il norvegese Stefan Strandberg: una buona notizia per il tecnico Castori pronto a giocarsi tutte le carte per la salvezza dei granata.

Dopo aver trascorso il periodo del lockdown in patria ed essersi sottoposto al tampone, Strandberg è tornato in campo ad allenarsi con i compagni. Con il rientro del norvegese, la rosa granata è quasi al completo. Un calciatore importante su cui durante il mercato invernale c’era stato anche l’interesse di altre società.

Anche per Strandberg, come per tanti altri suoi compagni, bisognerà sciogliere il nodo legato alla scadenza contrattuale prevista al prossimo 30 giugno ma intanto, il suo ritorno a Trapani, dopo tre mesi di assenza, è già una buona notizia.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE