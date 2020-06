Trapani Calcio, slitta la nomina del nuovo Cda

Si è svolta l’assemblea dei soci del Trapani calcio. Un appuntamento fondamentale per il futuro della società granata svoltosi con grande soddisfazione del socio unico Alivision che ha preso atto dei pareri favorevoli dei presenti. Il consiglio d’amministrazione, il collegio dei revisori e la società di revisione hanno approvato il bilancio relativo all’anno 2019 con un disavanzo di 1,5 milioni di euro.

Per la nomina del nuovo CDA la rappresentanza di Alivision ha chiesto, in sintonia col presidente Pace, di attendere fino al 30 giugno perché entro quella data sarà verificato, come si prevede, se nella compagine sociale ci sarà l’ingresso di nuovi soci i quali avranno voce in capitolo per quanto concerne la definizione del nuovo consiglio d’amministrazione.

L’Alivision, a tal proposito, sta, infatti, valutando eventuali offerte di partecipazione da parte di altre forze imprenditoriali che hanno intenzione di avvicinarsi al capezzale del Trapani calcio. Qualora questa eventualità non dovesse andare in porto si continuerà ad andare avanti nella normale e serena gestione della società. E’ stato dato mandato al presidente Giuseppe Pace e al consigliere Massimo Marino di adoperarsi con il Prefetto e il sindaco della città per organizzare una assemblea pubblica sul tema “A chi sta a cuore il Trapani calcio”.

Per tale manifestazione ci sarebbe la disponibilità di una parte significativa della tifoseria per il 14 giugno, naturalmente nel rispetto delle prescrizioni relative al Covid 19. E’ da sottolineare che l’iniziativa è nata per precisa volontà del socio unico Alivision che ha tutte le intenzioni di dissipare le continue illazioni che spesso si susseguono in maniera gratuita sul Trapani calcio.

