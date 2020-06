Trapani Calcio, doppia salvezza sul campo e nei tribunali

Stamattina tutti i tesserati del Trapani saranno sottoposti al secondo ciclo di tamponi previsto dai protocolli sanitari anti-Covid, che le società stanno seguendo in vista della ripresa del campionato di Serie B, in programma per il week end del 21 giugno, dopo che il primo ciclo di tamponi, eseguito mercoledì scorso da Pagliarulo e compagni, aveva dato esito negativo.

La squadra di Castori ha continuato a lavorare al Provinciale per preparare la sfida con il Frosinone, che nella gara di andata disputata allo Stirpe travolse 3-0 l’undici allora guidato da Baldini, grazie alla tripletta di Camillo Ciano, il fantasista ciociaro.

Nei prossimi giorni sono attese due importanti decisioni dei Tribunali di Roma e Trapani, chiamati a esprimersi rispettivamente sulla titolarità delle quote societarie e sul pignoramento dei conti correnti, avvenuto in aprile, per via dei contenziosi aperti tra Fm e Alivision. Due decisioni che potrebbero cambiare le sorti della squadra granata, che prima ancora che sul campo, dovrà guadagnarsi la salvezza nelle aule dei tribunali.

