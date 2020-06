Trapani calcio, torna il sereno per i 23 dipendenti: pagati due stipendi

Torna il sereno in casa del Trapani calcio. La società infatti ha pagato ai 23 dipendenti le prime due mensilità di gennaio e febbraio e rimangono da pagare solo i primi 15 giorni di marzo.

Per il resto percepiranno la cassa integrazione. «I dipendenti ed i collaboratori non sono un problema ma una risorsa - dice il presidente del CdA Pino Pace -. Ringrazio il Sindaco di Trapani per aver accelerato il recupero del credito del 2018. Il CdA ha deciso di destinare queste somme a soddisfare le loro spettanze. Il Covid ha colpito le aziende e grazie all’intervento straordinario del governo abbiamo retto l’impatto negativo».

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE