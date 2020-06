Trapani Calcio, l'ex proprietario De Simone in trattativa per l'acquisto della Fermana

Maurizio De Simone, ex proprietario del Trapani calcio che, in base a quanto dichiarano gli attuali dirigenti granata, acquistò la società dalla famiglia Morace senza particolare limpidezza e con precaria disponibilità finanziaria, pare sia in trattative per acquistare la Fermana che milita nel campionato di serie C. Lo ha dichiarato lo stesso De Simone al Resto del Carlino con una delle sue rituali battute come “Non penso ci siano problemi”.

L’affarista campano che in passato fu coinvolto in problemi societari nell’Avellino e nel Matera, avrebbe inviato un preliminare ai massimi dirigenti della società marchigiana. L’avellinese che col Trapani riuscì a portare avanti una parte del campionato 2018-2019 con risorse economiche disastrose, ha speso qualche parola per la sua ex società affermando che “nonostante le grandissime difficoltà nessuno potrà mai togliere il merito di avere portato il Trapani in serie B. Intanto sono in attesa di due sentenze che mi auguro siano positive”.

Bisogna aggiungere che in quella splendida annata della promozione in B del Trapani i meriti vanno ascritti all’allenatore Vincenzo Italiano e ai giocatori che, senza un euro in tasca, riuscirono a compiere l’impresa.

