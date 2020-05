Trapani calcio, manca la notifica: il processo slitta a giugno

Non parte il processo sulla proprietà del Trapani calcio. Ieri il tribunale ha dovuto posticipare l'inizio al 17 giugno e in quella data si riserverà di decidere o meno immediatamente.

È stato necessario rimandare l'inizio del dibattimento perché non è stata depositata la notifica di reclamo a Banca Intesa e che quindi non si è costituita nella giornata di ieri. Banca Intesa dovrà depositare la notifica entro il 3 giugno. Ha quindi cinque giorni per produrre memoria.

L'articolo completo di Laura Spanò nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

