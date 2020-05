Trapani Calcio, incontro tra sindaco e dipendenti per gli stipendi arretrati

Il sindaco Giacomo Tranchida ha incontrato ieri i dipendenti del Trapani Calcio per affrontare la questione degli stipendi arretrati.

Da gennaio infatti gli impiegati della società non ricevono stipendio. "A fronte di tanto il Comune di Trapani, al netto delle procedure di rito, provvederà ad onorare i propri pregressi impegni. In relazione a tanto l’invito caloroso, unitamente all’assessore allo Sport Abbruscato, avanzato stamani (ieri, ndr) ai dirigenti della società per far fronte immediatamente al migliore impiego a saldo delle spettanze dei dipendenti", fa sapere l'amministrazione comunale.

Quale futuro ? La domanda che dipendenti, tifosi e sportivi tutti si pongono e oggi verrà affrontata in un nuovo incontro con una delegazione di tifosi. "L’Amministrazione Comunale continuerà, così come di questi mesi anche in sede ufficiosa, a prestare la propria possibile disponibilità a sostegno dei colori granata ed oggi per evitare il peggio".

