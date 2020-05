Trapani Calcio, settimana decisiva per gli allenamenti: ma molti stranieri sono a casa

Settimana decisiva per la ripresa degli allenamenti collettivi anche in Serie B, con il Trapani che si sta adoperando perché sia tutto pronto per quel momento. Se il governo giovedì prossimo dovesse dare l’ok alla ripresa dei campionati, per il Trapani di Fabrizio Castori scatterebbe l’operazione salvezza da raggiungere nelle dieci partite che mancano ancora per la conclusione del campionato di Serie B.

Due al momento le date possibili per la ripresa, quelle del 20 e del 27 giugno, con un calendario che sarà un vero tour de force, con partite a porte chiuse e turni infrasettimanali da terminare entro il 20 agosto.

Per il Trapani saranno 10 spareggi salvezza con pochissimo margine di errore, fin dalle prime due sfide consecutive al Provinciale contro due big come Frosinone e Pordenone. Il calendario prevede poi lo scontro diretto contro il Cosenza in trasferta e le sfide contro Livorno (casa), Chievo (trasferta), Benevento (casa), Pisa (trasferta), Pescara (casa), Perugia (trasferta) e Crotone (casa). I granata di Castori al momento occupano il terzultimo posto con 25 punti, 5 in meno della Cremonese che di punti ne ha 30 ma con una gara da recuperare contro l’Ascoli, e 7 in meno del Venezia e dello stesso Ascoli a quota 32.

Per la salvezza bisogna raggiungere quantomeno la quartultima posizione da cui si accederebbe allo spareggio playout contro la quintultima, sempre che il distacco tra queste due squadre non superi le 4 lunghezze

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE