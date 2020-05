Il Trapani calcio entra nella fase 2, tra scadenze e prestiti

Il Trapani calcio si avvia alla fase 2. Ma dovrà anche sbrogliare i nodi relativi alle scadenze contrattuali. Sono infatti diversi, tredici per l'esattezza, i giocatori in prestito e per molti altri il contratto scadrà il 30 giugno. Per risolvere l'impasse servirà una norma specifica per posticipare la scadenza al 31 agosto.

Si pensi a Pettinari in prestito dal Lecce o al portiere Carnesecchi dell'Atalanta. Ma ci sono anche Kupisz, Buongiorno, Pirrello, Dalmonte, Colpani, Fornasier, Coulibaly, Moscati, Ben David, Odjer, Piszczek.

L'articolo completo di Michele Scandariato nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia di oggi.

