16 maggio, una data da non dimenticare per il Trapani: l'inizio della cavalcata verso la promozione in B

Certe date rimangono impresse nella memoria dei tifosi per via di un successo, per via di un gol. Quella del 16 maggio 2019 è invece la storia di un amore tra una squadra ed una città intera che la sera di un anno fa si fusero in un abbraccio ideale che dopo qualche settimana avrebbe spinto il Trapani alla conquista della seconda promozione in B.

Un abbraccio indimenticabile, con una curva straboccante di tifosi, almeno 1.500, accorsi dopo un “tam tam” sui social per assistere all’allenamento serale della squadra di Vincenzo Italiano che si preparava ad affrontare i playoff per la promozione in Serie B.

«Invitiamo tutta la tifoseria che ha davvero Trapani nel cuore in Curva Nord. Creiamo entusiasmo e stringiamoci intorno alla squadra» cosi il gruppo «2 aprile 1905» Ultras del Trapani riuscì a mobilitare una città intera per creare quell’entusiasmo attorno alla squadra che in quel momento sembrava del tutto perduto. Purtroppo le vicende societarie di quel periodo, i cui strascichi negativi si fanno sentire ancora oggi, avevano infatti preso il sopravvento nonostante l’annata sportiva densa di successi.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

