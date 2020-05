"Non condivido la ripresa degli allenamenti", Mazzarella lascia il Trapani calcio

Il dottor Giuseppe Mazzarella lascia il Trapani calcio. Ci voleva la situazione venutasi a creare a causa del Covid 19 per far prendere la sofferta decisione dopo 45 anni di militanza in granata al responsabile dello staff medico del club.

Il noto medico sportivo ha comunicato alla società di rassegnare le proprie dimissioni “in considerazione del fatto che il governo italiano in accordo con la Figc avrebbe già preventivato la ripresa degli allenamenti collettivi delle squadre e deciso un protocollo che affida la diretta responsabilità al medico sociale di ogni società e conseguentemente al responsabile dello staff sanitario”.

Mazzarella sottolinea che “non sono d’accordo con determinate decisioni in un momento di pandemia da Coronavirus ancora in corso. Bisogna, infatti, tenere sufficientemente conto dei notevoli rischi di contagi che si potrebbero verificare, essendo il calcio uno sport di contatto, non solo fra i giocatori ma anche fra i componenti dello staff tecnico, sanitario e parasanitario, e di quanti fanno parte dell’entourage”.

© Riproduzione riservata