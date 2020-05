Trapani calcio, da lunedì si torna in sede: a fine mese il rilancio della società

In attesa di novità da parte dei vertici del calcio nazionale sulla ripresa o meno dei campionati, la società Trapani calcio ha convocato tutti i calciatori della rosa in sede per lunedì. L’incontro servirà per comprendere se ci saranno le condizioni per iniziare un lavoro generale o scaglionato a gruppi.

Sulle note vicende societarie è, intanto, da evidenziare lo spostamento, a causa del coronavirus, da lunedì 11 maggio al lunedì successivo, presso il Tribunale di Roma, l’udienza in cui è prevista la discussione legata al passaggio di proprietà del 21 giugno 2019 da Fm Service ad Alivision.

La Fm Service sostiene che la società che acquistò il Trapani non ha rispettato la scadenza delle rate pattuite, non pagandone due consecutive di 75mila euro. Il contratto prevedeva, infatti, che in tal caso la società sarebbe tornata alla società di De Simone.

Di contro l’attuale dirigenza granata sostiene di vantare un credito di quasi tre milioni e settecento mila euro per minusvalenze e passività che sarebbero state insabbiate dalla Fm Service al momento del passaggio. Per tale motivo la sospensione delle rate da parte di Alivision.

A parte le diatribe legali, pare che la società presieduta da Pino Pace e sorretta da Fabio Petroni, rappresentante Alivision, stia acquistando grande fiducia in seno ai vertici della Lega B e nell’ambito del panorama calcistico nazionale, grazie al lavoro che si sta attualmente svolgendo. Circola voce che per fine mese si attendono grosse novità tra le maglie della società granata sotto tutti i punti di vista.

Se i movimenti in atto andranno a buon fine, potrebbero presentarsi scenari inattesi legati a nuovi volti e a interessanti risorse sotto il profilo economico. Il lavoro in tal senso è ben mirato e proficuo. Si attendono solamente i buoni risultati per i quali ci sono tutte le premesse.

