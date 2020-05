Moses Odjer fa parlare di sé: a Trapani si vive e si sta bene

È arrivato a Trapani con il mercato di gennaio. Per lui tanta panchina poi finalmente la sua prima occasione al Provinciale. Se il coronavirus non avesse fermato il campionato di B, di Moses Odjer, classe ‘96, del Ghana si sarebbe scritto tanto. Questo ragazzo ha esordito nella massima serie ghanese il 9 ottobre 2011 in occasione della 1ª giornata contro l'Asante Kotoko all'età di 15 anni, 1 mese e 26 giorni.

Del suo esordio in maglia granata il tecnico granata Fabrizio Castori ha detto «si è fatto trovare pronto al momento opportuno». E quel momento opportuno per Moses Odjer è stata l'ultima partita casalinga del Trapani contro l'Entella di Roberto Boscaglia, vinta per 4 a 1.

«Sono arrivato a gennaio dalla Salernitana - racconta Odjer. Non ero al top della condizione, per via di un dolore alla caviglia che mi tormentava. Però mi sono sempre allenato al massimo e con grande intensità. Ho avuto la mia prima occasione con l'Entella e sono stato contento di questa opportunità. Peccato per lo stop

del campionato, sia per me che per la squadra. Venivamo da un buon periodo di forma, sottolineato

anche nella prova di Empoli».

