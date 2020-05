Trapani calcio, al Provinciale al via gli allenamenti individuali

Dopo l'ok del Viminale, il mondo del calcio della Serie B, ieri ha dato il via libera agli allenamenti individuali, anche se per molti club è prevalsa la «prudenza». E a Trapani? Ieri al Provinciale alcuni dei calciatori del club granata nel rispetto del decreto sono andati a correre sul campo senza personale tecnico di supporto.

Gli allenamenti, come aveva fatto intendere già nei giorni scorso la stessa società, sono scaglionati e riguardano al momento gli atleti rimasti in città in questi due mesi di quarantena legata al coronavirus. Ricordiamo che al momento si trovano fuori sede quattro degli stranieri della rosa: Strandeberg, Biabiany, Jakimovski e Shay Pinhas Ben David, oltre a Del Prete, Moscati e Martina, questi ultimi tre si trovano in Italia ma non a Trapani.

A meno di disposizioni dell'ultimo minuto poi il Trapani al pari di altri club di B, aspetterà il prossimo 18 maggio per iniziare gli allenamenti di squadra e con ogni probabilità se anche questa data sarà confermata farà scendere a Trapani i suoi fuorisede per la prevista quarantena.

L'articolo nell'edizione di Trapani del Giornale di Sicilia

