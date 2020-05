Trapani, la lettera degli Ultras: "No alla ripresa dei campionati"

In attesa che i vertici del calcio nazionale decidano se far ripartire o meno i campionati, è da registrare una presa di posizione dei tifosi del Trapani del gruppo “2 Aprile 1905 Ultras”, praticamente il cuore pulsante della Curva Nord.

In un documento diffuso oggi, la tifoseria granata scrive che “vogliamo chiarire la nostra posizione dinanzi a qualsiasi figura che continua a parlare di calcio giocato rimanendo impassibile. Mentre l’intera nazione ormai privata della routine quotidiana, dei propri affetti, nel sacrosanto rispetto per i defunti, noi diciamo no alla ripresa dei campionati. Qualsiasi decisione verrà presa dagli organi di competenza vedrà la Curva Nord del Trapani fuori da ogni gioco. Date priorità ai settori che garantiscono la rinascita del nostro paese, non al vostro pallone”.

