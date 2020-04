Trapani Calcio, Biabiany: «Non è opportuno tornare in campo»

Continuano a fare sentire la loro voce i calciatori del Trapani dopo l'interruzione del silenzio stampa stabilito qualche giorno fa dalla società granata del Presidente Pino Pace.

Dopo il portiere Marco Carnesecchi e il tecnico Fabrizio Castori ieri è stato il turno del giocatore più rappresentativo dei granata, il francese Jonathan Biabiany (che proprio un paio di giorni ha compiuto 32 anni) che dalla sua residenza spagnola di Marbella, dove risiede con la moglie e le due figlie, ha raccontato attraverso una diretta Instagram la sua esperienza con i colori del Trapani: «Mi trovo nella mia abitazione in Spagna in questo momento. Trascorro le mie giornate con la mia famiglia in preghiera che è quello che c'è bisogno in questo periodo di difficoltà».

