Trapani calcio, la società tra scadenze e nuovi progetti

La Lega B ha disposto la sospensione delle gare della Serie BKT e del Campionato Primavera 2 in programma, nel corso di tutto il periodo di vigenza delle prescrizioni imposte e fino a quando le disposizioni statali e federali non intervengano a modificare le stesse.

Nel nota, a firma del Presidente Mauro Balata, è stato nuovamente ricordato a tutti i club, il divieto delle sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all'interno degli impianti sportivi di ogni tipo. In attesa quindi di una improbabile ripresa del campionato però bisogna fare i conti con la situazione interna alle società a cominciare dal Trapani per capire cosa vuole fare la proprietà in futuro.

A parte le scadenze Irpef, Inps, Fondo di fine carriera rinviate al 16 aprile; il 30 giugno la FIGC ha fissato la scadenza per permettere a tutti i club di serie B e di serie C di pagare le tasse previste in ogni contratto, con la possibilità di rateizzazione in cinque tranche. In caso di mancato adempimento restano, però, invariate le sanzioni per quelle società che non dovessero provvedere a queste scadenze: 2 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione 2020-2021.

Ma giusto per questa data sono anche in scadenza i contratti di ben 17 calciatori: Jonathan Biabiany; Alessandro Bongiorno; Marco Carnesecchi; Andrea Colpani, Mamadou Coulibaly, Nicola Dalmonte; Michele Fornasier, Fausto Grillo; Nikola Jakmovski; Tomasz Kupisz; Alessandro Martina; Marco Moscati; Luca Pagliarulo; Felice Evacuo; Roberto Pirrello; Luigi Scaglia e Giuseppe Stancampiano.

