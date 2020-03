L'Arsenal guarda al portiere del Trapani Carnesecchi

L'Arsenal interessato al giovane portiere del Trapani Marco Carnesecchi.

Sarebbe pronto per il grande salto nel calcio internazionale il portiere del Trapani Marco Carnesecchi. Sul giovanissimo portiere granata, classe 2000, 191 cm, di proprietà dell'Atalanta, che la scorsa estate, dopo la vittoria nel campionato primavera e qualche apparizione ai mondiali under 19 con la maglia azzurra, ha accettato di scendere a Trapani per iniziare la sua carriera tra i professionisti, ci sarebbe l'interesse di un top club della Premier League come l'Arsenal.

Secondo le indiscrezioni raccolte il giocatore piacerebbe molto ai “Gunners” che sarebbero pronti a tentare l'assalto all'Atalanta per acquisire il suo cartellino nel prossimo mercato estivo. Il numero 12 granata, che è anche il portiere titolare della nazionale under 21, è considerato uno dei giocatori più promettenti del campionato cadetto e nonostante il percorso accidentato della squadra granata è riuscito comunque a mettersi in grande evidenza.

