Biabiany lascia il Trapani e torna in Spagna

Potrebbe essere giunta al capolinea l'avventura di Jonathan Biabiany al Trapani. Il calciatore francese nei giorni scorsi ha infatti lasciato la Sicilia per raggiungere la propria famiglia a Marbella, la città andalusa del sud della Spagna, dove risiede con la moglie e le figlie.

Una decisione, quella di lasciare l'Italia, presa dal calciatore con il consenso della società che, stante il perdurare dell'emergenza legata al Coronavirus, ha lasciato i calciatori liberi di raggiungere la propria residenza nel rispetto delle norme vigenti. Al momento, però, salvo diverse disposizioni della società, la ripresa dell'attività sarebbe prevista per il prossimo 4 aprile, per cui qualora Biabiany decidesse di rientrare in Sicilia, stante le attuali limitazioni vigenti nel territorio siciliano per l'emergenza sanitaria, sarebbe costretto alla quarantena obbligatoria per 14 giorni dal momento del suo eventuale rientro a Trapani.

È chiaro che il quadro di incertezza attuale sulla ripresa degli allenamenti ha influito sulla decisione del calciatore che evidentemente ha preferito ritornare a casa dalla famiglia piuttosto che rimanere a Trapani. Nei prossimi giorni capiremo se il giocatore si rimetterà in viaggio verso l'Italia per presentarsi regolarmente alla ipotetica ripresa delle attività o se la sua avventura in maglia granata è giunta al capolinea.

