Coronavirus, l'ex del Marsala Maraucci dona mascherine a un supermercato

Un pezzo di cuore di Maurizio Maraucci è rimasto a Marsala. La notizia, anticipata qualche giorno fa dalle colonne di questo giornale, ha fatto il giro dei social e del web. L'ex giocatore del Marsala- protagonista lo scorso anno in azzurro di uno straordinario campionato fino al raggiungimento della finalissima play-off per la C - farà pervenire oggi in città ad un noto supermercato che gli ha fatto richiesta per i propri dipendenti un pacco di mascherine in tntidrorepellente che lui stesso, assieme alla moglie, ha cominciato a produrre e a regalare per poter dare un piccolo contributo alla lotta contro diffondersi del coronavirus.

