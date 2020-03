Anche lo Juventus club di Salemi si mobilita contro il coronavirus

Il calcio giocato è stato giustamente bloccato causa il diffondersi del virus Covid-19. Ma il “calcio parlato” quello per intenderci dei tifosi e degli sportivi non si ferma.Anzi scende in campo, invitando a “restare a casa” per arginare il drammatico fenomeno del contagio da coronavirus che sta mietendo vittime su vittime. E’ il caso dei tifosi juventini di Salemi, soci del club Juventus DOC Alessandro Del Piero. Per tutti si fa sentire il suo presidente Biagio Crimi, eletto a maggio del 2019.

"Invito anche i soci bianconeri di Salemi - dice il presidente Crimi - a rispettare le disposizioni delle autorità competenti stando a casa. Dobbiamo tenere tutti forte. Alla fine ce la faremo. Ne usciremo bene e i nostri giorni futuri saranno colorati dal colore della primavera. Il nostro club A.Del Piero avrà più iscritti, più soci responsabili e attivi".

