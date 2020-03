L'ex centrocampista Domicolo: "A Trapani ho vissuto anni indimenticabili"

«Errori di programmazione ma nulla è perduto». Non bastano le distanze è cosa risaputa tra gli ex calciatori e il Trapani rimane una sorta di cordone ombelicale difficile da staccare. E' accaduto per molti e accade ancora oggi per Frank Domicolo, centrocampista granata dal 2007 al 2012: cinque stagioni con le promozioni dall'Eccellenza alla Prima Divisione di Lega Pro.

Frank vive ormai da anni all'altro capo del mondo a Newport Beach in California, e si occupa di ristorazione, ma è rimasto come non mai attaccato a questa maglia e alla sua storia.

Appesi gli scarpini al chiodo Frank Domicolo del Trapani è diventato un tifoso sfegatato, seguendone passo passo le vicissitudini, anche da così lontano, anche se quando giocano i Granata, lì in California sono le sei del mattino.

© Riproduzione riservata

Scopri di più nell’ edizione digitale

Dal Giornale di Sicilia in edicola. Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale

LEGGI L’EDIZIONE DIGITALE