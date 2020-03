Il Trapani sfiora la vittoria ad Empoli, un autogol lo condanna al pari

Una vittoria sfiorata per una maledetta autorete condanna il Trapani al pareggio ad Empoli (1-1). La squadra di Castori ha giocato una gara perfetta mantenendo la rete segnata da Pettinari nel primo tempo. Un successo che sarebbe stato più che meritato per i granata che hanno disputato un incontro accorto creando non pochi problemi ai padroni di casa allenati dal marsalese Pasquale Marino. Per la cronaca il Trapani gioca subito a viso aperto. I granata attuano un pressing alto che mette in difficoltà la formazione di casa.

Al 22’ è il Trapani a farsi vivo con una azione di Dalmonte che serve Pettinari il cui tiro è telefonato. La gara è abbastanza noiosa. Al 35’ l’ Empoli è molto insidioso con un calcio di punizione di Bajrarmi su cui vola Kastrati a deviare in corner. Risponde la formazione di Castori con un tiro dal limite di Dalmonte che è però centrale. E’ lo stesso Dalmonte a creare l’azione fin qui più pericolosa. Al 42’ l’attaccante granata si gira su Sierralta, il suo tiro fa la barba al palo alla destra di Brignoli. Il gol trapanese è nell’aria è arriva al 44’ ad opera del bomber Pettinari che riceve un calcio di punizione battuto a sorpresa da Standberg e manda sotto le gambe del portiere di casa.

Nella ripresa l’Empoli subito pericoloso con due tiri ravvicinati con doppio miracolo del portiere albanese Kastrati. Al 55’ è Taugourdeau a mandare in porta dalla distanza con facile parata di Brignoli. Al 59’ è in avanti ancora il Trapani con Dalmonte che mette al centro per Pettinari il quale fa da sponda per l’accorrente Odjer che manda alto da buona posizione. Al 63’ il Trapani in area ospite, l’azione è favorevole e Dalmonte tira a colpo sicuro ma viene murato quasi sulla linea. Sulla ripartenza l’ empolese Mancuso manda fuori. Al 69’ Luperini sostituisce Odjer.

Al 75’ il Trapani raddoppia con Luperini in seguito ad un calcio di punizione di Taugourdeau ma l’arbitro annulla per fuorigioco. Poi il portiere granata Kastrati si fa male in uscita. Appena si riprende il gioco, l’Empoli pareggia fortunosamente all’86’ con una banale autorete di Pagliarulo che nel tentativo di evitare un avversario mette dentro. Sono sei i minuti di recupero. Al 95’ il portiere Kastrati non ce la fa ed entra Stancampiano debuttando a 33 anni in serie B. Al 98’ il colpo di testa di Pettinari che fa gridare al gol con la palla che sfiora di un niente la traversa. E finisce sull’1-1.

© Riproduzione riservata