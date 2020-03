Trapani dai due volti: contro la Virtus Entella parte male, poi rimonta e dilaga

Un Trapani dai due volti si impone al Provinciale per 4-1 contro la tenace ma per nulla eccezionale Virtus Entella alla ricerca di ossigeno in classifica. I granata hanno disputato un primo tempo inguardabile che hanno chiuso in svantaggio con un gol siglato dagli ospiti per insufficienza della difesa di casa.

Nella ripresa con gli innesti a centrocampo di Odjer (incontenibile) ed Evacuo (solito cecchino d’area) in avanti, il Trapani è apparso di un’altra pasta e con una grande carica ha costruito una vittoria che sembrava impossibile.

Per la cronaca la Virtus Entella si presenta con quattro ex: Boscaglia in panchina e Toscano, Nizzetto e Mancosu. Al 5’ Trapani vicino alla marcatura con Pettinari che dalla sinistra manda per Dalmonte che incredibilmente non riesce a colpire la palla. Vantaggio ospite al 22’. Contropiede della formazione di Boscaglia con completa confusione della difesa di casa in area con la palla toccata da Coulibaly che rotola mestamente in rete.

Il Trapani accusa il colpo e non riesce a reagire nella maniera dovuta. Sotto la pioggia battente i granata mettono in atto la loro incapacità a tradurre le azioni, poche per la verità, in gol. E’ una squadra sfilacciata, con giocatori che spesso non sanno cosa fare, Taugoudeau che dovrebbe dettare i tempi a centrocampo è come se non ci fosse. Il primo tempo si chiude con una incursione pericolosa di De Luca della Virtus che impegna il portiere granata Kastrati.

Nella seconda parte della contesa Castori presenta Odjer per Coulibaly. Tatticamente a centrocampo non cambia nulla. Al 56’ Evacuo prende il posto di Colpani. Al 59’ Trapani vicino al pari con un colpo di testa di Pettinari. Al 61’ è il nuovo entrato Evacuo a raccogliere un pallone proveniente dalla destra che scaraventa in porta ma trova un Contini in gran forma. Lo stesso attaccante granata mette a segno il gol del pareggio trapanese al 63’ con un magistrale colpo di testa su azione di calcio d’angolo. Il Trapani sembra trasformato e la retroguardia ospite soffre. Al 71’ i granata passano in vantaggio. E’ sempre Evacuo a difendere bene un pallone e ad offrirlo a Pettinari che si incunea bene in area e trafigge l’incolpevole Contini. All’80’ è Pettinari a sfiorare da buona posizione la terza rete granata con palla che va alta. All’89’ sempre Evacuo con un colpo di testa che non è spizzicato bene e la palla sfiora il palo. Un minuto dopo ci pensa Taugourdeau a mettere al sicuro il risultato infilando nel sacco da pochi passi il terzo gol della squadra di Castori. Al 94’ è il nuovo entrato Scaglia a fare poker per il Trapani. Finisce in festa.

