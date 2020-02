Marsala, rimborsi in ritardo: ultimatum dai giocatori

Piove sul bagnato e non c'è un attimo di pace, in serie D, per il Marsala calcio, che questo pomeriggio avrà al Comune un incontro con il sindaco Alberto Di Girolamo, l'assessore allo Sport Andrea Baiata e il presidente del consiglio comunale Enzo Sturiano per chiarire alcuni aspetti societari alla luce degli ultimi eventi ed avere contezza di quelli che sono i programmi societari.

Insomma, quando bussa ormai alle porte la trasferta di Palmi in casa della cenerentola Palmese, situazione quanto mai ingarbugliata e tifoseria che sempre più teme per la permanenza della squadra in serie D.

Come se non bastassero i risultati non positivi della squadra di Terranova (che, dopo il buon pareggio di Castrovillari, è stata inopinatamente battuta in casa domenica dal Troina, perdendo ulteriore terreno in classifica e staccandosi sempre più dall'ultima posizione utile per evitare gli spareggi play-out), e come se non bastassero le vertenze presentate da alcuni tesserati circa spettanze arretrate relative alla scorsa stagione e da saldare entro fine mese per scongiurare una penalizzazione in classifica, si registra un preciso ultimatum lanciato ieri sera dai giocatori.

