Il Trapani non riesce più a vincere: 1-1 con lo Spezia dell'ex Italiano

Il Trapani non riesce a vincere ed esce dal Provinciale contro lo Spezia con un pareggio (1-1) che non cambia molto la situazione in graduatoria. Tanta determinazione per gli uomini di Castori, passati in vantaggio nella prima fase, ma poca qualità e niente idee anche se i trapanesi possono prendersela con la sfortuna per aver colpito due legni nella ripresa.

Per la cronaca scroscianti applausi per l’ex allenatore Vincenzo Italiano, ora tecnico dello Spezia, sonori fischi per l’ attaccante Nzola passato alla squadra ligure nel mercato invernale dopo un rendimento altalenante e screzi con la tifoseria. La partita si gioca soprattutto nella zona nevralgica del campo senza concedere emozioni degne di tal nome. Il Trapani cerca di imbastire azioni da gol ma l’iniziativa si presenta abbastanza sterile. L’incontro è parecchio combattuto.

Dopo tanta noia, il Trapani passa al 35’: se ne va bene sulla sinistra Colpani, c’è un batti e ribatti in area, una respinta del portiere Scuffet su conclusione ravvicinata di Kupisk, la palla arriva sui piedi di Pettinari che manda in rete (11ma marcatura personale in campionato). Al 41’ ottima occasione per Taugourdeau che invece di tirare preferisce il passaggio e l’azione sfuma. Poi è Colpani a non arrivarci per un soffio su cross dalla destra. Il Trapani però non regge alla reazione dello Spezia che con Gyasi al 44’ raggiunge il pareggio dopo azione personale in area.

Ad inizio ripresa il Trapani insidia subito la porta ospite con Pettinari che manda in porta da distanza ravvicinata e colpisce il palo. Al 59’ il tecnico Castori inserisce Evacuo per Piszczeck. Non cambia nulla sullo schema tattico perché si tratta di due punte. Al 70’ Trapani sfortunato con Taugourdeau che raccoglie un pallone e lo manda al volo di sinistro a stamparsi sulla traversa di Scuffet. Castori vuole dare più tonicità al centrocampo e mette dentro al 72’ Coulibaly per il bravo Colpani. Il Trapani spinge ma non conclude. All’86’ viene espulso Pirrello per doppia ammonizione dopo un fallo su Nzola. All’88’ Fornasier sostituisce Pettinari. Castori teme di perdere la gara. Sono quattro i minuti di recupero ma è pareggio.

