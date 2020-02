Trapani, preoccupa l'assenza di Biabiany

Ripresa degli allenamenti per il Trapani in vista del prossimo appuntamento di campionato che vedrà i granata impegnati lunedì nel posticipo serale contro la Salernitana di Ventura, una delle squadre più in forma del momento. A Salerno sarà la prima di due trasferte consecutive perché la domenica successiva i granata saranno impegnati a Cremona nello scontro diretto con la Cremonese.

Per il Trapani sarà necessario riprendere a fare punti dopo l'inatteso stop casalingo contro il Cittadella che ha vanificato il buon inizio di girone di ritorno della rinnovata squadra di Castori, capace di raccogliere 4 punti contro Ascoli e Venezia. Il tonfo con il Cittadella ha smorzato l'entusiasmo che stava crescendo attorno alla squadra granata: si è rivista quella fragilità difensiva che sembrava ormai superata. Oltre ai lungodegenti Jakimovski, Martina e Moscati, che nella giornata di lunedì è stato sottoposto a Villa Stuart a Roma all'intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e del corno del menisco mediale del ginocchio destro, era assente Felice Evacuo, volato a Castellammare di Stabia per la premiazione degli Italian Sport Awards, il gran Galà del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione calcistica 2018/2019, dove il bomber campano è stato premiato con un premio speciale.

Assente anche il norvegese Strandberg in permesso. Lavoro differenziato per il difensore israeliano Ben David e per Alessandro Buongiorno, in gruppo tutti gli altri sotto lo sguardo attento di Fabrizio Castori e le indicazioni del suo vice Riccardo Bocchini.

