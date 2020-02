Marcia trionfale del Dattilo, il Mazara adesso s'è svegliato

Il Dattilo che non ha ostacoli verso la serie D. L'Alcamo con un piede in promozione. Il Mazara che rilancia le sue azioni dopo la netta vittoria sul Castellammare. Questa la foto delle trapanesi nell'ultima giornata di campionato di Eccellenza.

Il Dattilo Noir in inferiorità numerica si è affidato al suo centrale, Emanuel Baiata, per evitare patemi d'animo nel finale della gara con il Monreale.

Il Castellammare viene sconfitto in casa per 3 a 0 dal Mazara dopo un derby giocato a viso aperto e con molta intensità, alla fine il Mazara ha meritato la vittoria, ma i dirigenti Castellammaresi rammaricati per il risultato a fine gara hanno molto protestato verso il direttore di gara per alcuni episodi che hanno condizionato la gara a favore del Mazara e penalizzato il Castellammare.

Il Mazara si è svegliato. Con la vittoria a Castellammare con un rotondo 3 a 0, la squadra di Dino Marino è già al terzo risultato utile consecutivo ed i benefici in classifica si vedono.

