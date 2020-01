Trapani calcio, arriva la punta Piszczek e non si muove Taugourdeau

Sarà il polacco Filip Piszczek nato il 26 maggio 1995 a Nowy Targ , altezza 1,88, l’attaccante che dovrebbe affiancare Stefano Pettinari nel reparto offensivo del Trapani calcio. La punta centrale, proveniente dal Cracovia, si trova in città e si allena agli ordini di Fabrizio Castori.

L’operazione riguardante il bomber polacco è stata conclusa sulla base del prestito con diritto di riscatto. Nel reparto offensivo del Trapani calcio rimarrà pure Felice Evacuo, dato da molti in partenza ma che invece è destinato a concludere la carriera agonistica nella città falcata. Risultano prive di fondamento le voci che indicano come partente il centrocampista Anthony Taugourdeau. Il francese non avrebbe chiesto di andare via, come sostengono diverse indiscrezioni, né la società ha alcuna intenzione di lasciarlo andare via.

