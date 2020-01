Alcamo, gol contro la povertà per la comunità di Biagio Conte

Sul piano umano ad Alcamo è stato possibile realizzare un «gol» importante a sostegno dei più svantaggiati, grazie alla decima edizione del Trofeo dell'amicizia «Un calcio alla povertà».

I fondi raccolti, infatti, sono stati devoluti alla Missione di speranza e carità di Biagio Conte. Il Trofeo dell'amicizia è un minitorneo di calcio con cadenza annuale nel periodo natalizio, tra i club locali di sostenitori di Inter, Juventus e Milan, coinvolgendo il comune. Questa decima edizione sarà ricordata per la contestuale inaugurazione del campo di Sant'Ippolito intitolato a Nonò Cilluffo, storico personaggio del calcio alcamese. E per tale motivo, ha partecipato anche una squadra denominata, per l'occasione, I ragazzi di Nonò Cilluffo.

A completare la delegazione alcamese c'erano Marco Messina (Juventus Official Fan Club Alcamo), Angelo Campo (dell'Inter Club Alcamo), il consigliere Filippo Salato e Mauro Faraci.

